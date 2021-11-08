Валютный рынок понедельника: ход торгов

В понедельник на межбанковском валютном рынке﻿ предложение валюты от экспортеров продолжает существенно превышать спрос.

К моменту написания статьи объем сделок в торговой системе Bloomberg уже превысил 168 млн долларов, что примерно в 1,5 раза больше стандартной дневной нормы. Ситуацию вновь держит под контролем Национальный банк: регулятор с утра купил стандартные 5 млн долларов, собрав заявки продавцов около 26,085 гривен, а незадолго до обеденного перерыва вышел с крупным ордером на покупку по цене 26,08 гривен. Действия НБУ были правильно поняты рынком: выжидавшие более низких цен покупатели тут же начали выставлять свои заявки чуть выше уровня, защищаемого Нацбанком.

Наличный курс доллара, немного выросший на выходных, опять падает. Утром столичные обменные пункты начали продавать наличного «американца» по 26,19-26,20 гривны, а к обеду ценник опустили до 26,16-26,17 гривен.

Евро на FOREX сегодня пока не определился с дальнейшим направлением движения и к моменту написания колеблется в диапазоне 1,1550-1,1575 доллара. Аналитики ожидают его рост до отметки 1,16. Наличный евро в столице сегодня продают по 30,18-30,23 гривен; это чуть дороже минимальных цен, зафиксированных в прошлую пятницу. По словам операторов валютного рынка, ценник на евро повысили из-за небольшого роста на FOREX; спрос на него и на выходных, и в понедельник довольно слабый.

Российский рубль в первой половине дня понедельника совершает хаотические движения между уровнями 71,15 и 71,50 рублей за доллар. Цена наличного рубля не изменилась по сравнению с концом прошлой недели и выходными: сегодня в столице его так же продают по 3,63-3,65 гривен за 10 рублей, хотя попадаются предложения и по более высокой цене.

Польский злотый продолжает дешеветь: сегодня в Киеве его можно купить по 6,55-6,58 гривен.