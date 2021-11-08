Саакашвили исповедался и причастился в тюрьме

В понедельник, 8 ноября, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который с 1 октября объявил голодовку в тюрьме, исповедался митрополиту Николозу Пачуашвили и причастился. Об этом, ссылаясь на СМИ Грузии, пишет Эллина Либцис, Страна UA.

"Я был в тюрьме, навестил третьего президента Грузии. Он принял святое причастие. Я причастил его кровью и плотью Христовой", – рассказал митрополит.

При этом, голодовку Саакашвили священнослужитель сравнил с постом, и порекомендовал тем, кому кажется, что сорок дней придерживаться "сухого поста" легко, самим так попробовать.

"Он исповедовался достойно… Людям трудно соблюдать пост, и вот так, "всухую" держать пост 40 дней, исповедаться и причаститься, это очень большое достижение… Для политиков это была голодовка, а для меня – пост", – сказал митрополит.

Напомним, на 37 день своей голодовки Саакашвили отказался от соков, витаминов и глюкозы.