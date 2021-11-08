Главу Минэнерго обязали выплатить 76 тыс. грн долга за газ

Суд обязал министра энергетики Украины Германа Галущенко выплатить газовый долг, который образовался у него в период с 2018 по 2019 год. Сумма долга составляет 76 тысяч гривен. Об этом, ссылаясь на соответствующее судебное решение, пишет Полина Пронина, Страна UA.

"Я был не согласен с неоправданно большими дополнительными объемами газа, которые Киевоблгазсбыт мне начислил. В июле 2019 года, до моего назначения на должность в правительстве, я подал судебный иск против облгазсбыта в Васильковский горрайонный суд Киевской области. Объемы якобы поставленного газа были начислены по показаниям старого неиспользуемого счетчика", – рассказал Галущенко в своем Фейсбуке.

Галущенко просил признать долг за потребленный газ необоснованным, сделать перерасчет оплаты и возобновить отключенное газоснабжение.

Однако, по решению суда от 21 сентября текущего года, иск Галущенко не был удовлетворен, и истца обязали выплатить сумму в полном объеме.

"Я подал апелляцию и планирую использовать все возможные законные способы, чтобы не оплачивать газ, который я не использовал. Если апелляция поддержит решение первой инстанции, то я оплачиваю установленную судом сумму. В то же время, хочу обратить внимание, что ООО "Киевоблгазсбыт" не подавало исков против меня о взыскании средств", – написал Галущенко.

Во время судебных слушаний стало известно, что осенью 2018 года, после того, как Галущенко отключили от газоснабжения, сотрудники облгаза обнаружили признаки несанкционированного возобновления подачи газа и повреждения пломбы на счетчике.

В связи с этим специалисты составили акт о нарушении. Документ подписал один из представителей Галущенко и его охранник.

У Галущенко и облгаза были возможности разрешить спор при условии, если министр допустит сотрудников облгаза к счетчику. Но, по словам представителей поставщика газа, Галущенко этого не сделал.