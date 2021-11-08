Главу Минэнерго обязали выплатить 76 тыс. грн долга за газ

Главу Минэнерго обязали выплатить 76 тыс. грн долга за газ

Суд обязал министра энергетики Украины Германа Галущенко выплатить газовый долг, который образовался у него в период с 2018 по 2019 год. Сумма долга составляет 76 тысяч гривен. Об этом, ссылаясь на соответствующее судебное решение, пишет Полина Пронина, Страна UA.

"Я был не согласен с неоправданно большими дополнительными объемами газа, которые Киевоблгазсбыт мне начислил. В июле 2019 года, до моего назначения на должность в правительстве, я подал судебный иск против облгазсбыта в Васильковский горрайонный суд Киевской области. Объемы якобы поставленного газа были начислены по показаниям старого неиспользуемого счетчика", – рассказал Галущенко в своем Фейсбуке.

Галущенко просил признать долг за потребленный газ необоснованным, сделать перерасчет оплаты и возобновить отключенное газоснабжение. 

Однако, по решению суда от 21 сентября текущего года, иск Галущенко не был удовлетворен, и истца обязали выплатить сумму в полном объеме.

"Я подал апелляцию и планирую использовать все возможные законные способы, чтобы не оплачивать газ, который я не использовал. Если апелляция поддержит решение первой инстанции, то я оплачиваю установленную судом сумму. В то же время, хочу обратить внимание, что ООО "Киевоблгазсбыт" не подавало исков против меня о взыскании средств", – написал Галущенко.

Во время судебных слушаний стало известно, что осенью 2018 года, после того, как Галущенко отключили от газоснабжения, сотрудники облгаза обнаружили признаки несанкционированного возобновления подачи газа и повреждения пломбы на счетчике.

В связи с этим специалисты составили акт о нарушении. Документ подписал один из представителей Галущенко и его охранник.

У Галущенко и облгаза были возможности разрешить спор при условии, если министр допустит сотрудников облгаза к счетчику. Но, по словам представителей поставщика газа, Галущенко этого не сделал.

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