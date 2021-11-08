Саакашвили объявил, что покончит с собой при помощи голодовки

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили решил, что будет голодать до самой смерти, сообщает Деловая столица.

"Друзья, я сижу в тюрьме и объявил голодовку не для того, чтобы это стало главной темой. Очевидно, что в этом нет ни логики, ни рациональности. Я вернулся, добровольно сдался в заложники и намерен голодать до самой смерти, чтобы своим примером внести вклад в освобождение нашей страны, в сохранение ее европейского пути и в ее освобождение от щупалец российской олигархии" , — говорится в посте Саакашвили в Facebook, написанном на грузинском языке.

По словам Саакашвили, цель его голодовки – "возврат украденных выборов и власти народу".

Напомним, Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси. Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент Грузии Саакашвили вернулся на родину, чтобы устроить убийство оппозиционеров и беспорядки. Он указал, что Саакашвили сможет вернуться в Украину только после того, как проведет в тюрьме весь срок. При этом президент Украины Владимир Зеленский сказал, что намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии бывшего президента этой страны Михаила Саакашвили в Украину, поскольку он имеет украинское гражданство.