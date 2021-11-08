Дожди, мокрый снег и похолодание до 4°С: погода 9 ноября

В начале второй недели ноября погода﻿ в Украине несколько ухудшится. Придет небольшое похолодание, до 4°С днем в некоторых регионах. Также кое-где ожидаются дожди, а где-то – даже мокрый снег. Подробнее – в прогнозе.

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Во вторник, 9 ноября, во всех северных, а также в большинстве западных и центральных областей ожидается 4-7°С днем. А вот в Закарпатской, Днепропетровской, Одесской и во всех восточных областях днем будет немного теплее – 6-9°С. В остальных же южных областях, а также в Крыму будет наиболее тепло – там обещают 8-11°С днем. Ночью по всей Украине ожидается от 2°С на западе, на севере и в центре страны до 8°С на юге и в Крыму.

Из осадков 9 ноября ожидается мокрый снег в Сумской и Харьковской областях, а также дождь в остальных восточных областях, на юге и в Крыму. Средняя скорость ветра по стране ожидается на уровне 11-22 км/час. В Харьковской области, а также местами на юге, в центре и в Крыму возможны шквалы около 25-29 км/час. Самый сильный ветер будет на севере – 18-29 км/час. А наименее ветрено будет на западе – около 7-18 км/час.

В столице Украины, Киеве﻿, 9 ноября ожидается температура воздуха от 0°С до 6°С в течении дня, сильный ветер 14-22 км/час и пасмурная погода с прояснениями.