Что ожидается на валютном рынке во вторник

В понедельник безналичный доллар на межбанковском валютном рынке﻿ установил новый годовой минимум – 26,07 гривен на покупке. Только благодаря усилиям Национального банка, жестко защищавшего уровень 26,08, доллар не опустился ниже 26 гривен.

Сегодня повышенное предложение со стороны экспортеров сохранится. Кроме того, на вторник Министерство финансов запланировало проведение очередного аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа. Инвесторам будут предложены ценные бумаги сразу 7 выпусков: сроком на 3 месяца, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года, 5 и 6 лет. К двум последним могут проявить интерес нерезиденты. Если их заинтересует приобретение «длинных» ОВГЗ, то они уже сегодня могут начать продавать валюту для их завтрашней оплаты, что еще больше увеличит предложение долларов на межбанковском валютном рынке. Национальный банк со своей стороны продолжит контролировать скорость падения доллара и обязательно выйдет с покупкой, если увидит, что рынок не справляется с объемами предложения.

Открытие торгов вторника ожидается на уровне 26,05/26,12 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева в понедельник в первой половине дня снизилась на 4 копейки: утром его продавали по 26,19-26,20 гривен, а к обеду ценник опустился до 26,15-26,16 гривен. К вечеру доллар подорожал буквально на 1 копейку, до 26,16-26,17 гривен. Сегодня утром продажа стартует с 26,17-26,18 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Если доллар на межбанке пойдет вниз, он потянет за собой и наличного «американца». Отметим, что в последнее время разрыв между наличным и безналичным долларом начал расти.

Евро на рынке FOREX вчера продолжил рост, начавшийся в прошлую пятницу, и поднялся до отметки 1,1593. Утром вторника он продолжает расти и уже коснулся отметки 1,1606. Наличный евро в понедельник в течение дня продавали по 30,18-30,23 гривен; к вечеру начало расти количество предложений по 30,25 гривен, а более дешевые варианты стали исчезать. Сегодня утром его начнут продавать по 30,20-30,25 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. В случае отсутствия сильного движения на мировых рынках евро будет копировать поведение наличного доллара и следовать за ним. Если же евро продолжит восстановление, то и наличный евро в течение дня вырастет в цене.

Российский рубль в понедельник совершал резкие движения между уровнями 71,15 и 71,50 рублей за доллар. Утром вторника диапазон колебаний сузился до 71,20-71,33 рублей за доллар. Наличный рубль в столице вчера не изменился в цене: его, как и на выходных, продавали по 3,63-3,65 гривны за 10 рублей. Сегодня его будут продавать по той же цене; вероятность, что рубль подешевеет еще, небольшая.