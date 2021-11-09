Ученые выяснили, какая группа крови повышает риск заболеваний

Каждый человек рождается со своей группой крови, которая определяется типом антигенов на поверхности эритроцитов. Большинство из нас не задумывается об этом, но ученые обнаружили, что группа крови может влиять на риск развития серьезных заболеваний, сообщает Профиль.

Злокачественные опухоли

В исследовании, опубликованном в этом году в журнале BMC Cancer, ученые выяснили, что у людей с группой крови AB (IV) вероятность развития рака пищевода на 34% выше, чем у людей с группой крови О (I). Кроме того, у носителей четвертой группы крови риск развития рака желудка больше на 44%, а у людей с кровью группы А (II) он выше на 37%. Ученые пока точно не знают, чем обусловлена такая зависимость, и планируют провести дополнительные исследования.

Сердечные заболевания

У носителей всех групп крови, кроме O (то есть A- II, B-III и AB-IV), повышен риск развития болезней сердца. Например, опубликованное в журнале Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology исследование показало, что у людей со II и III группами крови на 51% чаще появляются тромбы в венах и на 47% чаще – в легких.

Слабоумие

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Neurology, у людей с кровью AB (IV) на 82% чаще развиваются проблемы с мышлением и памятью, которые могут привести к деменции.

Коронавирус

Исследование, о результатах которого ученые сообщили в журнале Annals of Internal Medicine, показало, что у людей с группой крови O (I) может быть ниже риск заражения коронавирусом (на 12%) и развития тяжелой формы болезни (на 13%).