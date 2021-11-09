Цена на мед достигла максимума

Особенность текущего медового сезона — в том, что цена на мед достигла своего максимума за последние годы наблюдения. Для производителя цена составляет 60 грн/кг, сообщает AgroPortal.

Об этом сказал коммерческий директор ООО «Бартник» Вадим Паньковский.

«Был такой период, который я называю «акция». Тогда цена составила почти $2,2 за килограмм. Такого не было еще в Украине за последнее время. Это результат неадекватного поведения посредников в заготовке. В прошлом году им удалось получить комиссию за свою работу», — сказал он.

Это, по его словам, 10 грн/кг. В этом году такая тенденция снова наблюдается, говорит он.

«Так называемые посредники инвестировали заработанные денежные средства. Затем в надежде, что они снова заработают, искали экспортеров, чтобы продать им по высоким ценам продукцию. Некоторым удалось, большинству нет», — отметил Вадим Паньковский.

По его мнению, сами экспортеры воспитали эту прослойку.

«Раньше без них справлялись, сейчас уже не удается. У нас есть возможность с ними не работать», — убежден он.

Также Паньковский говорит, что в настоящее время в стране достаточно качественного меда.

«Прошлогодний сезон закончился в ноль в связи с высокими ценами на мед. Продукция, которую пчеловоды собирали последние три-четыре года, была реализована вся», — рассказал он.

На примере «Бартник», говорит Вадим Паньковский, видно, что в этом сезоне неплохим был урожай меда по акации и неурожай липового меда.