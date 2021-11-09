Валютный рынок вторника: ход торгов

Во вторник на межбанковском валютном рынке﻿ наблюдается относительный баланс спроса и предложения. Утром котировки по привычке попытались пойти вниз, то отсутствие крупного продавца («Укрэнерго» сегодня на рынке не появлялся) и уменьшение объемов предлагаемой на продажу валюты не позволило им этого.

Национальный банк по традиции появился на старте торгов, взял «свои» 5 млн долларов в районе 26,07 гривен – и ушел. Больше его вмешательство не понадобилось. Покупатели, увидев, что котировки перестали снижаться, вышли на рынок и быстро перевели торговлю в диапазон 26,09-26,12 гривен.

Наличный курс доллара оперативно отреагировал на прекращение падения на межбанке и начал подниматься. Утром столичные обменные пункты начали продавать наличного «американца» по 26,16-26,17 гривен, а к обеду ценник подняли до 26,19-26,20 гривен. Операторы валютного рынка сообщают порталу «Курс Украины» о росте числа желающих купить наличные доллары.

Евро на FOREX сегодня попытался продолжить рост, начавшийся в прошлую пятницу, но после достижения отметки 1,1606 доллара развернулся и направился вниз. К моменту написания статьи он опустился до 1,1574 доллара. Ожидания роста индекса цен производителей в США подогревают интерес к покупкам доллара, что приводит к его росту против евро. Наличный евро подорожал по сравнению с вчерашним днем: сегодня в столице его продают по 30,25-30,30 гривен. Спрос не намного, но выше, чем в предыдущие дни.

Российский рубль в первой половине дня вторника отвоевал у доллара 50 копеек: с 71,35 он вырос до 70,85 рублей за доллар. Наличный рубль в Киеве чуть подорожал: основная масса обменников продает оптовые партии по 3,65-3,66 гривен за 10 рублей; предложения по 3,63 гривны мало.

На пару копеек стал дороже и польский злотый: сегодня в Киеве его можно купить, по 6,57-6,60 гривен.