Китай направил военные силы для патрулирования Тайваньского пролива

Министерство обороны КНР направило во вторник военные силы для организации боевого патрулирования Тайваньского пролива, сообщает ТАСС.

Как говорится в сообщении Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая, эта мера обусловлена "ошибочными действиями определенной страны".

"Восточное командование направит войска для организации совместного боевого патрулирования в направлении Тайваньского пролива, что позволит повысить боеспособность и потенциал совместных действий различных родов и видов войск" , - говорится в документе.