Китай направил военные силы для патрулирования Тайваньского пролива

Китай направил военные силы для патрулирования Тайваньского пролива

Министерство обороны КНР направило во вторник военные силы для организации боевого патрулирования Тайваньского пролива, сообщает ТАСС.

Как говорится в сообщении Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая, эта мера обусловлена "ошибочными действиями определенной страны".

"Восточное командование направит войска для организации совместного боевого патрулирования в направлении Тайваньского пролива, что позволит повысить боеспособность и потенциал совместных действий различных родов и видов войск", - говорится в документе.
"Тайвань является частью территории Китая. Эти операции направлены против ошибочных действий и заявлений определенной страны по тайваньскому вопросу и выступающих за независимость Тайваня сил", - говорится в заявлении.

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