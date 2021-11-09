ЦИК признал избранными еще трех нардепов

Центральная избирательная комиссия установила результаты довыборов в Верховную раду на округах №184 и №197 в Херсонской и Черкасской областях. ЦИК признал избранными нардепами победителей выборов, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

"В ОВО № 184 народным депутатом Украины избран Сергей Козырь. В свою очередь в ОВО № 197 народным депутатом Украины избран Виталий Войцеховский" ,- заявили в Центризбиркоме.

По результатам голосования, Козырь получил поддержку 62,6% избирателей, а Войцеховского поддержали 46,1% тех, кто принял участие в волеизъявлении.

Теперь у Козыря и Войцеховского есть 20 дней, чтобы подать в ЦИК документы, необходимые для их дальнейшей регистрации народными депутатами.

"После получения и рассмотрения указанных документов Комиссия принимает решение о регистрации избранного лица народным депутатом Украины" , - пояснили в ЦИК.

ЦИК также признал избранным нардепом Сергея Кострийчука. Он должен зайти в парламент по списку партии вместо Ирины Верещук, которую назначили вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий