Франция возобновит строительство АЭС

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил во вторник, что его страна впервые за много лет будет строить АЭС, чтобы снизить зависимость от импорта энергоносителей, сообщает Интерфакс-Украина.

"Впервые за десятилетия мы будем строить АЭС. Также мы будем продолжать работу над возобновляемыми источниками энергии", - сказал он в ходе телеобращения к согражданам.