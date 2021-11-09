В Польше нашли решение для высылки мигрантов на родину

В Польше нашли решение для высылки мигрантов на родину

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что рассматривает возможность отправлять на родину нелегальных мигрантов по процедуре реадмиссии, сообщает Лента.Ру.

Отвечая на вопросы депутатов сейма, Моравецкий подчеркнул, что в Польше нашли решение для высылки мигрантов на родину.

"Господин депутат Кшиштоф Пашик спрашивал о реадмиссии. Да, господин депутат. Мы думаем над этим. Это новая концепция, которую мы анализируем в последние дни", — подчеркнул Моравецкий.

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