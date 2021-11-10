Что ожидается на валютном рынке в среду

Во вторник безналичный доллар на межбанковском валютном рынке﻿ установил новый годовой минимум – 26,05 гривен на покупке. Однако по итогам дня падения зафиксировано не было: пониженное в сравнении с предыдущими днями предложение валюты и выросший спрос со стороны покупателей уравновесили друг друга.

Ситуация вчера была настолько спокойной, что Национальный банк впервые за последнюю неделю не вышел со сдерживающей интервенцией. Еще одним важным финансовым событием вторника стал аукцион Министерства финансов, на котором были размещены ОВГЗ сроком на 3 месяца, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года, 5 и 6 лет в гривне, а также годовые ОВГЗ в евро. Всего Минфин продал ценных бумаг на 11,7 млрд гривен (в эквиваленте), в т.ч. на 2,1 млрд гривен – «длинных» 6-летних ОВГЗ, которые пользуются спросом у нерезидентов. Если и вчера покупателями были иностранные инвесторы, то сегодня они будут продавать валюту для оплаты ценных бумаг, что еще больше увеличит предложение валюты и продолжит давить на курс доллара.

Открытие торгов среды ожидается на уровне 26,05/26,10 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева во вторник колебалась в пределах 26,16-26,20 гривен: утром доллар продавали по 26,16-26,17 гривен, к обеду «американец» подорожал до 26,19-26,20 гривен, а к вечеру вновь подешевел до 26,18 гривен. Сегодня утром продажа стартует с 26,20 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Если доллар на межбанке пойдет вниз, он потянет за собой и наличного «американца». Отметим, что в последнее время разрыв между наличным и безналичным долларом начал расти.

Евро на рынке FOREX вчера продолжил рост, начавшийся в прошлую пятницу, и поднялся до отметки 1,1607. Выше пробиться не удалось: после публикации данных об инфляции в США доллар вырос против других ведущих валют, включая и евро. Утром среды евро опустился до отметки 1,1576 доллара. Наличный евро вчера продавали по 30,25-30,30 гривен. Сегодня утром продажи стартуют с 30,23-30,27 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. В случае отсутствия сильного движения на мировых рынках евро будет копировать поведение наличного доллара и следовать за ним. Если же евро продолжит снижение в мире, то и наличный евро в течение дня подешевеет.

Российский рубль во вторник подорожал на 70 копеек: с 71,35 он вырос до 70,65 рублей за доллар. Правда, к концу дня он растерял почти все достижения. Утром среды рубль торгуется в диапазоне 70,71-70,93 рублей за доллар. Наличный рубль в столице вчера не изменился в цене: его, как и в предыдущие дни, продавали по 3,63-3,65 гривны за 10 рублей. Сегодня рубль может подорожать на 1-2 копейки, до 3,65-3,67 гривен за 10 рублей.