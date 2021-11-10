Сотруднику Hyundai заплатили $24 млн за секреты фирмы

Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) сообщило о выплате за содействие в разоблачении обмана Hyundai бывшему сотруднику компании. Такое вознаграждение выплачивается Управлением впервые, и оно немаленькое - более 24 000 000 долларов, сообщает Российская газета.

Ким Гван Хо был сотрудником компании Hyundai, и в 2016 году сообщил NHTSA о том, что корейский автопроизводитель так и не смог устранить недостаток двигателей семейства Theta II, которые заклинивали и даже воспламенялись.

В ноябре Ким был уволен, по версии Hyundai, за утечку информации в СМИ, но позднее был восстановлен в должности, согласно решению южнокорейского правительственного органа в соответствии с законами о защите осведомителей.

Напомним, в ходе расследования NHTSA выяснилось, что Hyundai и Kia не уведомили надзорный орган за безопасностью дорожного движения о необходимости отзыва в установленные сроки и предоставил Управлению некорректную информацию. Итогом стал рекордный в истории страны штраф в размере 210 млн долларов.

"Информаторы играют решающую роль в доведении до NHTSA информации о серьёзных проблемах безопасности, которые скрыты от агентства, - прокомментировал доктор Стивен Клифф, заместитель администратора NHTSA. - Эта информация имеет решающее значение для общественной безопасности, и мы стремимся вознаграждать тех, кто предоставляет нам данные".

Полученная Ким Гван Хо сумма - 30% от 81 млн долларов, полученных государством от Hyundai в виде штрафа.