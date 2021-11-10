Первую модель компьютера Apple продали на аукционе

Один из первых персональных компьютеров IT-корпорации Apple – оригинальный Apple-1, созданный соучредителями компании Стивом Возняком и Стивом Джобсом в 1976 году, продали на аукционе в США 400 тысяч долларов, сообщает Деловая столица.

Компьютер Apple-1 в деревянном корпусе по акации коа до сих пор функционирует и является одним из 200 изготовленных и проданных приборов. В комплекте с ним идут руководство пользователя и программное обеспечение Apple на двух кассетах.

Отмечается, что Apple-1 имел только двух владельцев – профессора колледжа и его студента, которому профессор продал компьютер за $650.

В апреле 1976 г. Apple-1 был презентован в Клубе самодельных компьютеров в Пало-Альто, Калифорния.

В продажу Apple-1 вышел в июле 1976 года по цене 666,66 долларов. Рассказывают, что в местном магазине он продавался за 500 долларов, к которым прилагалась наценка, составлявшая треть от данной суммы. Причиной такого решения было то, что Стив Возняк любил числа с одинаковыми цифрами.

В отличие от других любительских компьютеров того времени, продававшихся в виде комплектов для сборки, Apple-1 был полностью собран на плате, державшей около 30 микросхем. Для того чтобы получить рабочий компьютер, пользователь должен был добавить в него корпус, источник питания, клавиатуру и дисплей. Позже была выпущена плата по связи с кассетным магнитофоном для хранения данных, которая продавалась по цене 75 долларов.

В 2015 году в США женщина сдала оригинальный Apple-1 в центр по переработке и утилизации мусора. Компьютер был продан коллекционеру за 200 тысяч долларов США.

Напомним, недостатки микросхем и сбои в производстве в Юго-Восточной Азии из-за COVID-19 привели к тому, что американская компания Apple потеряла $6 млрд. дохода.