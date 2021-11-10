Кабмин утвердил список опасных пород собак

Кабмин утвердил список опасных пород собак

Кабинет министров на сегодняшнем заседании утвердил список опасных пород собак. ﻿В перечень попали доберман, мастиф, ротвейлер, акита-ину, бульдог, овчарки и другие.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко на своем Telegram-канале﻿. 

Согласно решению Кабмина, владельцы указанных в списке пород должны при регистрации или перерегистрации заключить договор обязательного страхования ответственности владельцев собак за вред, который может быть причинен третьим лицам.

С полным списком опасных пород можно ознакомится ниже. 

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