Кабмин утвердил список опасных пород собак
Кабинет министров на сегодняшнем заседании утвердил список опасных пород собак. В перечень попали доберман, мастиф, ротвейлер, акита-ину, бульдог, овчарки и другие.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко на своем Telegram-канале.
Согласно решению Кабмина, владельцы указанных в списке пород должны при регистрации или перерегистрации заключить договор обязательного страхования ответственности владельцев собак за вред, который может быть причинен третьим лицам.
С полным списком опасных пород можно ознакомится ниже.