Кабмин утвердил список опасных пород собак

Кабинет министров на сегодняшнем заседании утвердил список опасных пород собак. ﻿В перечень попали доберман, мастиф, ротвейлер, акита-ину, бульдог, овчарки и другие.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко на своем Telegram-канале﻿.

Согласно решению Кабмина, владельцы указанных в списке пород должны при регистрации или перерегистрации заключить договор обязательного страхования ответственности владельцев собак за вред, который может быть причинен третьим лицам.

С полным списком опасных пород можно ознакомится ниже.