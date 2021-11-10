Первая визуализация: каким может быть автомобиль Apple

Сейчас это уже не является большой тайной: Apple работает над своим собственным электромобилем. Ожидается, что его дебют состоится в 2025 году, сообщает РБК-Украина.

Судя по атмосфере полной секретности, проект Apple Car для технологического гиганта из Купертино является приоритетным.

Первая визуализация: каким может быть автомобиль Apple

Несмотря на окружающую проект завесу тайны, экспертам компании Vanarama удалось визуализировать будущую новинку на основе многочисленных патентов зарегистрированных Apple.

Первая визуализация: каким может быть автомобиль Apple

Как видно из опубликованных рендеров, основной идеей автомобиля Apple является тотальная цифровизация. По сути, весь интерьер машины представляет собой множество дисплеев. Что, само по себе, и не редкость по нынешним временам - это магистральная тенденция в современном автомобилестроении. Но есть интересный нюанс – водитель автомобиля Apple сможет сам настраивать положение элементов управления. Интересным является и открывание передней и задней дверей навстречу друг другу, чтобы сделать доступ в салон удобнее.

Первая визуализация: каким может быть автомобиль Apple

Однако конкурентноспособность автомобиля на рынке определяют реализованные в нем передовые технологии. И в этом году генеральный директор Apple Тим Кук намекнул, что в компания разрабатывает некую " систему автономного управления".

А затем Apple переменил к себе директора по программному обеспечению Tesla Autopilot Кристофера Мура. О своей работе Мур будет отчитываться перед Стюартом Бауэрсом - еще одним топ-менеджером, перешедшим в Apple из Tesla.

Первая визуализация: каким может быть автомобиль Apple

По сообщению агентства Bloomberg, ссылающегося на "людей, близких к этому вопросу", автомобиль Apple может дебютировать в 2025 году - если все пойдет по плану.

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