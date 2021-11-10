Валютный рынок среды: ход торгов

В среду на межбанковском валютном рынке﻿ наблюдается сбалансированная торговля в узком диапазоне 26,05-26,07 гривен.

Национальный банк по традиции появился на старте торгов, взял «свои» 5 млн долларов в районе 26,065 гривен – и ушел. Незадолго до обеденного перерыва регулятор снова вышел на рынок с крупным ордером на покупку на уровне 26,05 гривен. По информации портала «Курс Украины», на межбанке ожидалось появление госкомпании «Укрэнерго» с очередной продажей валюты, и чтобы избежать обвала доллара, Национальный банк и предпринял такие действия.

Наличный курс доллара в первой половине дня продолжил снижение. Утром столичные обменные пункты начали продавать наличного «американца» по 26,17-26,18 гривен, а к обеду ценник опустили до 26,14-26,15 гривен. После обеда в Киеве начали появляться предложения оптовых сумм доллара даже по 26,13 гривен.

Евро на FOREX сегодня падает после вчерашней безуспешной попытки продолжить рост. К моменту написания статьи он опустился до отметки 1,1544 доллара, и есть все предпосылки ожидать дальнейшего снижения. В 15:30 по киевскому времени ожидается публикация большого блока данных по инфляции в США; эти цифры способны повлиять на настроения мирового валютного рынка и вызвать или рост, или падение доллара, что сразу же отразится и на евро. Наличный евро в первой половине дня среды подешевел на 8 копеек: утром его продавали по 30,23-30,25 гривен, а к концу обеденного перерыва – уже по 30,15-30,17 гривен.

Российский рубль продолжает лихорадить. В первой половине дня среды он укрепился до 70,50 рублей за доллар, но к настоящему моменту уже потерял 40 копеек, вернувшись к исходной точке – 70,90 рублей за доллар. Наличный рубль в Киеве подорожал на 2 копейки, с 3,63-3,65 до 3,65-3,67 гривен за 10 рублей.

Практически на прежнем уровне осталась цена польского злотого: сегодня в Киеве его можно купить, по 6,56-6,60 гривен.