Валютный рынок среды: итоги дня

В среду объем сделок на межбанковском﻿ валютном рынке установил многолетний рекорд, превысив 1 млрд долларов. Основная масса валюты была продана государственной компанией «Укрэнерго», а главным покупателем стал Национальный банк.

Сегодняшние торги можно условно разделить на два этапа. До обеда торговля была спокойной и монотонной, ничем не отличаясь от вчерашнего дня. Сделки совершались в узком диапазоне 26,05-26,07 гривен, число продавцов не намного превышало число желающих купить валюту. Выход Национального банка за своими «стандартными» 5 млн долларов не оказал никакого воздействия на рынок. Незадолго до обеденного перерыва регулятор неожиданно вышел с крупной покупкой, установив ордер на уровень 26,05 гривен, чем изрядно удивил всех участников рынка. Причина его выхода стала понятна после 15 часов, когда на рынок с продажей вышла компания «Укрэнерго». Предложенный объем превышал полмиллиарда долларов, и большую его часть пришлось выкупить Нацбанку.

Закрыли торги среды на 1,75 копейки на покупке и на 2,5 копейки на продаже выше, чем во вторник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,05/26,10 (покупка/продажа).

Торги открылись точно на тех же уровнях, что и во вторник: спред так же составил 5 копеек. Первая сделка на 1 млн долларов по цене 26,065 гривен прошла в 9:28. Национальный банк появился на рынке в 10:30; сегодня, чтобы купить 5 млн долларов в районе 26,065 гривен, ему понадобилось больше времени, чем обычно. После этого регулятор ушел, и создалось впечатление, что больше он не появится.Торговля на рынке была довольно спокойной и уравновешенной, попытки спекулянтов качнуть курс ни к чему не приводили. Однако в 12:40 регулятор неожиданно появился снова. Казначеи предположили, что он ждет выхода «Укрэнерго» - и оказались правы. Уже после 15 часов Нацбанк начал выкупать все предложение валюты и в течение 20 минут купил более 300 млн долларов, а объем сделок в торговой системе Bloomberg превысил 1 млрд долларов. После 15:30 Нацбанк ушел, и на рынке остались только спекулянты, вновь попытавшиеся качнуть курс вверх.

Котировки закрытия – 26,0975/26,11 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос в 5 раз по сравнению с вторником и составил 1062,9 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,0627 гривен.

Официальный курс доллара на 11 ноября установлен на отметке 26,0575 гривен за доллар, снижение на 3,52 копейки.

Официальный курс евро на 11 ноября установлен на отметке 30,1186 гривен за евро, снижение на 8,89 копеек.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева утром продавали по 26,17-26,18 гривен; после обеда «американец» подешевел до 26,12-26,13 гривен, а к вечеру подорожал до 26,14-26,15 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:31 – 1,1522 доллара. Сегодня доллар резко вырос в цене после новостей, что как базовые, так и общие показатели инфляции цен потребителей в США сильно превысили прогнозы. Это еще более усилило вероятность скорого повышения процентной ставки ФРС. Наличный евро в течение дня подешевел на 8 копеек - с 30,23-30,25 до 30,15-30,17 гривен.

Российский рубль весь день двигался между уровнями 70,55 и 70,95 рублей за доллар. Состоянием на 17:30 он торгуется в узком диапазоне 70,84-70,93 рублей. Цена наличного рубля в столице сегодня выросла на 2 копейки, с 3,63-3,65 до 3,65-3,67 гривен за 10 рублей.