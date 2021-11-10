Валютный рынок среды: итоги дня
В среду объем сделок на межбанковском валютном рынке установил многолетний рекорд, превысив 1 млрд долларов. Основная масса валюты была продана государственной компанией «Укрэнерго», а главным покупателем стал Национальный банк.
Сегодняшние торги можно условно разделить на два этапа. До обеда торговля была спокойной и монотонной, ничем не отличаясь от вчерашнего дня. Сделки совершались в узком диапазоне 26,05-26,07 гривен, число продавцов не намного превышало число желающих купить валюту. Выход Национального банка за своими «стандартными» 5 млн долларов не оказал никакого воздействия на рынок. Незадолго до обеденного перерыва регулятор неожиданно вышел с крупной покупкой, установив ордер на уровень 26,05 гривен, чем изрядно удивил всех участников рынка. Причина его выхода стала понятна после 15 часов, когда на рынок с продажей вышла компания «Укрэнерго». Предложенный объем превышал полмиллиарда долларов, и большую его часть пришлось выкупить Нацбанку.
Закрыли торги среды на 1,75 копейки на покупке и на 2,5 копейки на продаже выше, чем во вторник.
Ход торгов
Стартовые котировки – 26,05/26,10 (покупка/продажа).
Торги открылись точно на тех же уровнях, что и во вторник: спред так же составил 5 копеек. Первая сделка на 1 млн долларов по цене 26,065 гривен прошла в 9:28. Национальный банк появился на рынке в 10:30; сегодня, чтобы купить 5 млн долларов в районе 26,065 гривен, ему понадобилось больше времени, чем обычно. После этого регулятор ушел, и создалось впечатление, что больше он не появится.Торговля на рынке была довольно спокойной и уравновешенной, попытки спекулянтов качнуть курс ни к чему не приводили. Однако в 12:40 регулятор неожиданно появился снова. Казначеи предположили, что он ждет выхода «Укрэнерго» - и оказались правы. Уже после 15 часов Нацбанк начал выкупать все предложение валюты и в течение 20 минут купил более 300 млн долларов, а объем сделок в торговой системе Bloomberg превысил 1 млрд долларов. После 15:30 Нацбанк ушел, и на рынке остались только спекулянты, вновь попытавшиеся качнуть курс вверх.
Котировки закрытия – 26,0975/26,11 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос в 5 раз по сравнению с вторником и составил 1062,9 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,0627 гривен.
- Официальный курс доллара на 11 ноября установлен на отметке 26,0575 гривен за доллар, снижение на 3,52 копейки.
- Официальный курс евро на 11 ноября установлен на отметке 30,1186 гривен за евро, снижение на 8,89 копеек.
- Наличный доллар в оптовых обменниках Киева утром продавали по 26,17-26,18 гривен; после обеда «американец» подешевел до 26,12-26,13 гривен, а к вечеру подорожал до 26,14-26,15 гривен.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:31 – 1,1522 доллара. Сегодня доллар резко вырос в цене после новостей, что как базовые, так и общие показатели инфляции цен потребителей в США сильно превысили прогнозы. Это еще более усилило вероятность скорого повышения процентной ставки ФРС. Наличный евро в течение дня подешевел на 8 копеек - с 30,23-30,25 до 30,15-30,17 гривен.
Российский рубль весь день двигался между уровнями 70,55 и 70,95 рублей за доллар. Состоянием на 17:30 он торгуется в узком диапазоне 70,84-70,93 рублей. Цена наличного рубля в столице сегодня выросла на 2 копейки, с 3,63-3,65 до 3,65-3,67 гривен за 10 рублей.