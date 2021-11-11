Китайская строительная компания-гигант China Evergrande Group сегодня снова объявила дефолт по выплате процентов международным инвесторам, сообщает Зеркало недели.

По информации пресс-релиза DMSA один из инвесторов — Deutsche Markt Screening Agentur GmbH — готовит процедуру банкротства против Evergrande и призывает всех инвесторов в облигации присоединиться к нему.

China Evergrande Group, второй по величине девелопер в Китае, объявила дефолт по выплате процентов по двум облигациям еще в сентябре, а 30-дневный льготный период закончился в октябре. Однако незадолго до окончания льготного периода общественность была введена в заблуждение слухами о предполагаемых выплатах процентов. Международные СМИ также восприняли слухи как должное. Только DMSA — Deutsche Marktscreening Agentur (Немецкое агентство по скринингу рынка) уже признало дефолт в то время и доказало в исследовании, что банкротство Evergrande, корпорации с крупнейшей в мире задолженностью, может в конечном итоге привести к «Великой перезагрузке», т.е. краху мировой финансовой системы.

«Но, в то время как международный финансовый рынок до сих пор встречал финансовые потрясения, окружавшие неустойчивого гиганта Evergrande, с замечательной базовой уверенностью — можно также сказать: с поразительной наивностью — Центральный банк США ФРС вчера подтвердил нашу точку зрения» , — заявил старший аналитик DMSA д-р. Марко Мецлер.

В общем, Evergrande должен выплатить 148,13 млн долларов в виде процентов по трем облигациям не позднее 10 ноября.

«Но пока мы не получили никаких процентов по нашим облигациям» , — подчеркнул Мецлер.

По его словам, проблема Evergrande в том, что все 23 облигации в обращении имеют пункт о перекрестном дефолте.