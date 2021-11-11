"Евробляхерам" предложили новую схему легализации

Сегодня, 11 ноября, закончился период льготной растаможки для машин на иностранной регистрации. Владельцы евроблях, которые не смогли легализовать свои автомобили в срок, кинулись спасать их альтернативными способами, сообщает UBR.

В частности, интернет кишит объявлениями о покупке-продаже документов на различные модели машин с украинской регистрацией, которые впоследствии планируют использовать как "оригинальные" для нерастаможенной евробляхи.

Юристы предупреждают, что подобные действия могут закончиться не только штрафом, но и более тяжелыми последствиями.

При этом интернет просто пестрит объявлениями как о продаже таких документов, так и призывов о покупке.

Плодят "двойников"

Среди причин, по которым украинцы обращаются к таким вариантам решения проблем с евробляхами, эксперты называют как объективные (невозможность легализоваться из-за того, что несколько категорий авто не были учтены законом и не попали под льготы), так и субъективные (отсутствие денег для проведения таможенного оформления или простое нежелание это делать).

Как следствие, имеем рост предложений по "отбеливанию" машины незаконным путем.

"Это происходит путем создания разного рода "двойников", подделки техпаспортов и перебивки вин-кодов. Люди просто покупают документы на украинские автомобили, которые были разбиты в ДТП, у владельцев которых остались все бумаги, и кто не против на этом заработать", – уточняет в беседе юрист ОО "Авто Евро Сила" Иван Казачук .

В данном случае владельцу евробляхи предлагается заменить оригинальные еврономера на украинские с побитой машины, а также при ежедневной эксплуатации использовать купленный им таким образом "неродной" техпаспорт (свидетельство о регистрации).

Эхо 90-х

Подобная схема подразумевает, что на евробляхе в таком случае можно будет ездить, как на украинском автомобиле.

"В 90-х годах применялась "поагрегатная растаможка", при которой оформлялся отдельно кузов и отдельно двигатель, а потом регистрировалась замена кузова и двигателя на аналогичном автомобиле украинской регистрации. Поэтому это – не новый ход, и его возвращение продиктовал повышенный спрос среди нерастаможенных евроблях" , – говорит адвокат Вадим Володарский.

По его словам, наибольших последствий от таких действий стоит ожидать именно покупателям, а не продавцам украинских документов. В данном случае, если владелец украинского автомобиля решит не переоформлять его на нового обладателя техпаспорта и номеров – единственный минус, который он получит, это регулярные "письма счастья" за нарушение ПДД.

Идут на это от отчаяния

В то же время водителям евроблях, которые все же рискнут воспользоваться такого рода услугой, отвечать придется уже по закону.

"Ответственность за это предусмотрена двумя статьями Уголовного кодекса (УК) – ст. 290 и ст. 358 – неправомерное вмешательство в агрегат автомобилей, подделка документов, использование поддельных документов. Иногда люди даже не задумываются и от отчаяния идут на такие действия, но они могут привести к очень страшным последствиям, вплоть до тюрьмы" ,– говорит Казачук.

Юрист уточняет, что согласно ст. 358 УК подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов наказываются штрафом до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (по уголовным делам сейчас – 1135 грн).

Соответственно, говорит он, возникает угроза штрафа в "космические" 1 135 000 грн.

Еще одной предусмотренной законом мерой наказания является арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до двух лет.

Вин-коды проверяют "с пристрастием"

Встречаются случаи, когда владельцы евроблях идут на умышленную перебивку вин-кода кузова, чтобы он соответствовал купленным документам от другой машины. Однако, предупреждает Володарский, эти данные при остановке полиция сейчас проверяет "как никогда раньше", и за такого рода действия предусмотрена уголовная ответственность.

Исходя из ст. 290 УК, за уничтожение, подделку или замену идентификационного номера, номера двигателя, шасси или кузова, или замену без разрешения соответствующих органов номерной панели с идентификационным номером транспортного средства, нарушителю грозит штраф от 150 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан, что по нынешним меркам составит 170 250 грн – 283 750 грн.

Кроме этого, мерой наказания могут избрать и исправительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет.

Юристы рекомендуют не поддаваться на советы "диванных экспертов" из интернета, а в случае, если по каким-то причинам в срок до 10 ноября автомобиль растаможить не получилось, обратиться за помощью к квалифицированным специалистам и искать законный выход из ситуации, нежели подставлять себя под еще большие штрафы и необратимые последствия.