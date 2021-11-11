Что ожидается на валютном рынке в четверг

В среду объем сделок на межбанковском валютном рынке﻿ установил многолетний рекорд, превысив 1 млрд долларов. Основная масса валюты была продана государственной компанией «Укрэнерго», а главным покупателем стал Национальный банк.

По предварительной информации, НБУ вчера выкупил с рынка больше 400 млн долларов (точная цифра станет известна позднее). Годовой минимум вчера снизился всего на 0,2 копейки – до 26,048 гривен на покупке. Сегодня на межбанке ожидается скучная торговля: в связи с выходным в США (Америка 11 ноября празднует День Ветеранов) все операции будут проводиться по схеме ТОМ (с расчетами в пятницу). Именно этим была вызвана вчерашняя поспешность в продаже и такие огромные объемы. Сегодня на «тонком» рынке спекулянты могут попытаться сыграть на повышение курса, т.к. ожидать больших объемов предложения сегодня не стоит.

Открытие торгов среды ожидается на уровне 26,08/26,15 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева в среду колебалась в пределах 26,12-26,18 гривен: утром доллар продавали по 26,17-26,18 гривен, после обеда «американец» подешевел до 26,12-26,13 гривен, а к вечеру подорожал до 26,14-26,15 гривен. Сегодня утром продажа стартует с 26,15-26,16 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Малейшего намека на рост будет достаточно, чтобы наличный рынок отреагировал повышением ценника.

Евро на рынке FOREX вчера упал на 121 пункт – с 1,1595 до 1,1474 доллара – после публикации статистических данных, свидетельствующих о резком росте инфляции в США. После оглашения цифр американский доллар резко вырос против всех ведущих мировых валют, включая евро, английский фунт, швейцарский франк и японскую иену. Утром четверга евро торгуется в узком диапазоне 1,1464-1,1487 доллара. Наличный евро вчера в течение дня подешевел на 8 копеек - с 30,23-30,25 до 30,15-30,17 гривен. Сегодня утром продажи стартуют с 30,00-30,10 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. В случае отсутствия сильного движения на мировых рынках евро будет копировать поведение наличного доллара и следовать за ним. Если же евро продолжит снижение в мире, то и наличный евро в течение дня подешевеет еще сильнее.

Российский рубль в среду сначала укрепился до 70,60 рублей за доллар, а к концу дня упал до 71,35 рублей на фоне общего укрепления доллара в мире. Утром четверга он торгуется в диапазоне 71,20-71,40 рублей за доллар. Наличный рубль в столице вчера, как и ожидалось, подорожал на 2 копейки, до 3,65-3,67 гривен за 10 рублей. Сегодня его будут продавать по 3,64-3,67 гривен за 10 рублей.