Провайдеры предупредили о скором подорожании интернета

Интернет ассоциация Украины (ИнАУ) предупредила о возможном повышении тарифов на 7-12% из-за спорного решения Окружного административного суда Киева (ОАСК), сообщает UBR.

В конце октября он заблокировал решение Межведомственной комиссии по международной торговле. Тем самым ОАСК "открыл дорогу внедрения нерыночной пошлины на кабельную продукцию" в размере 20%.

Председатель правления ИнАУ Александр Савчук отметил, что возглавляемая им организация последовательно выступала против введения такой пошлины. По его словам, ее внедрение спровоцирует монополизацию рынка кабельной продукции ограниченным кругом отечественных производителей.

В итоге это приведет к дефициту, повышению цен и ухудшению качества продукции, а также к срыву государственных программ интернетизации.

В строительстве новых телекоммуникационных сетей доля кабеля в материалах достигает 90%, объяснил он, поэтому потребителям надо готовиться к повышению тарифов.

По словам главы комитета ИнАУ Максима Тульева, действие пошлины распространяется на продукцию, которая не производится в Украине.

Помимо увеличения стоимости строительства новых телеком-сетей более чем на 20%, отметили в ИнАУ, розничные тарифы на широкополосный доступ в интернет вырастут на 7-12%.