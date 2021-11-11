Повышает иммунитет: рецепт чая, который поставит на ноги после коронавируса

Поддерживающее средство после вируса - это не обязательно витамины из аптеки или БАДы. Иногда - это простой чай на травах, который поможет стать на ноги после болезни и укрепит защитные силы организма, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.

Нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram поделилась рецептом такого чая, а также дала рекомендации по восстановлению после коронавируса.

Чай после коронавируса: рецепт

Состав: донник, чабрец, медуница, душица, корень одуванчика, лист смородины, корень лопуха, имбирь, любовь и забота.

Действие:

оказывает помощь в восстановлении после заболевания,

способствует восстановлению ворсинок в легких,

повышает иммунитет,

оказывает помощь работе печени и почек,

помогает регенерации поврежденных тканей легких,

очищает кровь и лимфу,

помогает восстановить обоняние,

обладает мочегонным действием.

Способ применения: кипятите на медленном огне 5 мин. Настаивайте 15 мин. Принимайте до 2 ст. в день.

Получайте максимум пользы трав.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, беременность.

Внимание: перед применением проконсультируйтесь со своим врачом.