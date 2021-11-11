Повышает иммунитет: рецепт чая, который поставит на ноги после коронавируса
Поддерживающее средство после вируса - это не обязательно витамины из аптеки или БАДы. Иногда - это простой чай на травах, который поможет стать на ноги после болезни и укрепит защитные силы организма, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.
Нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram поделилась рецептом такого чая, а также дала рекомендации по восстановлению после коронавируса.
Чай после коронавируса: рецепт
Состав: донник, чабрец, медуница, душица, корень одуванчика, лист смородины, корень лопуха, имбирь, любовь и забота.
Действие:
- оказывает помощь в восстановлении после заболевания,
- способствует восстановлению ворсинок в легких,
- повышает иммунитет,
- оказывает помощь работе печени и почек,
- помогает регенерации поврежденных тканей легких,
- очищает кровь и лимфу,
- помогает восстановить обоняние,
- обладает мочегонным действием.
Способ применения: кипятите на медленном огне 5 мин. Настаивайте 15 мин. Принимайте до 2 ст. в день.
Получайте максимум пользы трав.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость, беременность.
Внимание: перед применением проконсультируйтесь со своим врачом.