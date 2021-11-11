Toyota презентовала в Украине кроссовер Yaris Cross

Японская компания Toyota выводит на украинский рынок перспективный компактный кроссовер Yaris Cross. Новинка появится в салонах по всей стране с 19 ноября, сообщает Обозреватель.

Как стало известно, новый представитель семейства кроссоверов Toyota адресован молодежной аудитории. Он построен на глобальной платформе TNGA и во многом унифицирован с хэтчбеком Yaris последнего поколения.

Новый представитель семейства кроссоверов Toyota адресован молодежной аудитории

До недавнего времени за сегмент субкомпактных кроссоверов в Toyota отвечал футуристический CH-R, но для многих он был слишком эпатажным. А вот Yaris Cross имеет более привычный дизайн, выполненный в стилистике бестселлера Toyota RAV4. С последним его роднят прямоугольные расширители колесных арок, характерная форма задней стойки и оформление фронтальной части кузова.

Украинским покупателям новый компактный кроссовер будет предложен с двумя двигателями на выбор – бензиновым 1,5-литровым мощностью 125 сил и гибридным силовым агрегатом нового поколения с 1,5-литровым ДВС и вспомогательным электромотором. Мощность такой установки достигает 116 л.с. С обычным мотором можно заказать как 6-ступенчатую "механику", так и вариатор с 10-ю "виртуальными" передачами. В версии Hybryd используется гибридная автоматическая трансмиссия.

Салон Toyota Yaris Cross

По сравнению с родственным хэтчбеком Yaris, новый SUV крупнее по размерам, но, что самое важное, имеет дорожный просвет 170 мм, позволяющий существенно расширить его функциональные возможности.

Покупателям будет предложена широкая палитра цветов, включая варианты с черной и белой крышей. Кроме того, для новинки подготовили эксклюзивный золотистый "металлик". Богатство выбора демонстрирует и наличие пяти возможных комплектаций: Live, Active, Lounge, Elegant и Adventure.

Богатство выбора демонстрирует и наличие пяти возможных комплектаций: Live, Active, Lounge, Elegant и Adventure

Теперь о ценах. Базовая версия стартует с 547 313 грн., а самый дорогой вариант обойдется в 867 826 грн. Более подробно о новинке можно узнать на сайте компании в Украине, а лично познакомиться с машиной и провести тест-драйв можно будет уже начиная с 19 ноября в салонах официальных дилеров японского бренда.