Нардепу Гео Леросу вручили подозрение

В четверг, 11 ноября, народному депутату, экс-участнику фракции "Слуга народа" Гео Леросу, который недавно показал средний палец президенту Украины Владимиру Зеленскому, вручили подозрение. Об этом, ссылаясь на страницу народного избранника в соцсети, пишет Эллина Либцис, Страна UA.

Лерос написал, что прямо сейчас во дворе дома, где он проживает, ему вручили подозрение. Сам народный депутат не знает, за что именно и ждет своего адвоката.