Нардепу Гео Леросу вручили подозрение
В четверг, 11 ноября, народному депутату, экс-участнику фракции "Слуга народа" Гео Леросу, который недавно показал средний палец президенту Украины Владимиру Зеленскому, вручили подозрение. Об этом, ссылаясь на страницу народного избранника в соцсети, пишет Эллина Либцис, Страна UA.
Лерос написал, что прямо сейчас во дворе дома, где он проживает, ему вручили подозрение. Сам народный депутат не знает, за что именно и ждет своего адвоката.
"Тут сразу две конторы ко мне пришли. Первая – это ГБР, вызывают повесткой на допрос. А параллельно пришла Генпрокуратура – вручают подозрение. Скорее всего, из-за инцидента в Раде. Они караулили под домом. И как только я вышел, окружили со всех сторон. Я не исключаю, что будут задерживать", – рассказал Лерос.