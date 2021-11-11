Нацбанк выкупил рекордную сумму долларов
В среду 10 ноября Национальный банк провел на межбанковском валютном рынке две интервенции по покупке валюты, в рамках которых приобрел 755,5 млн долларов.
Такой вывод аналитики портала «Курс Украины» сделали, проанализировав оперативные данные по ликвидности банковской системы, опубликованные на сайте регулятора. Это рекордный объем интервенции НБУ за последние несколько лет.
Таким образом, всего за три дня этой недели чистая покупка валюты Национальным банком составила 853,2 млн долларов.
Всего с начала 2021 года Нацбанк купил на межбанке валюты на 3596,6 млн долларов, продал - на 246,6 млн долларов. Чистая покупка с начала года составила 3 млрд 350 млн долларов.