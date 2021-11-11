Нацбанк выкупил рекордную сумму долларов

В среду 10 ноября Национальный банк провел на межбанковском валютном рынке﻿ две интервенции по покупке валюты, в рамках которых приобрел 755,5 млн долларов.

Такой вывод аналитики портала «Курс Украины» сделали, проанализировав оперативные данные по ликвидности банковской системы, опубликованные на сайте регулятора﻿. Это рекордный объем интервенции НБУ за последние несколько лет.

Таким образом, всего за три дня этой недели чистая покупка валюты Национальным банком составила 853,2 млн долларов.

Всего с начала 2021 года Нацбанк купил на межбанке валюты на 3596,6 млн долларов, продал - на 246,6 млн долларов. Чистая покупка с начала года составила 3 млрд 350 млн долларов.