Обычно желтая окраска языка – это безвредный симптом, проявляющийся в виде желтоватого налета, и, как правило, возникает, когда мертвые эпителиоциты, бактерии или окрашенные частицы накапливаются на поверхности языка, сообщает Країна здоров'я.

Преимущественно желтый язык не требует специального лечения, но в отдельных случаях это состояние является серьезным симптомом, требующим медицинского вмешательства (например, когда у пациента желтуха).

Причины возникновения желтого налета на языке:

Лекарство. Язык может желтеть из-за приема препаратов, содержащих висмут – этот ингредиент обычно содержится в желудочно-кишечных лекарствах. Висмут дает желтизну, вступая в реакцию с серой, содержащейся во рту.

Жидкость для полоскания рта. Оттенок языка могут изменять ополаскиватели, в которых перекись, гамамелис или ментол.

Географический язык. Этим термином называется состояние, которое является чем-то вроде медицинской загадки, поскольку его точная причина неизвестна. На поверхности языка появляются пятна из отсутствующих участков сосочков, что делает его похожим на карту. Такие пятна часто бывают красными, но могут быть желтыми и болезненными.

Табачный дым. Курение не только уменьшит белизну зубов. Химические вещества табачного дыма делают язык более желтым.

Дыхание ртом или сухость во рту. Слюна помогает очистить поверхность языка от бактерий и разных частиц. Обезвоживание приводит к уменьшению секреции слюны, поэтому бактерии и частицы пищи остаются на языке.

Пищевые продукты с красителями. Многие продукты питания содержат красители, которые могут загрязнить язык желтым цветом или остаются приклеенными к языку.

Желтуха. У людей с желтухой билирубин накапливается в тканях, иногда лишь в отдельных частях тела (например, в склере), а иногда вся поверхность кожи приобретает желтый оттенок. В отличие от других причин желтой окраски языка, желтуха требует немедленной медицинской помощи и лечения, поскольку может быть признаком опасных для жизни заболеваний.

Экзема и аутоиммунные заболевания. Некоторые аутоиммунные заболевания угнетают иммунную систему организма, тем самым способствуя размножению бактерий на языке. В недавнем исследовании 2017 года из 35 человек с желтой окраской языка у 32 была экзема. В этом же исследовании из 122 пациентов с белым налетом на языке только у трех наблюдалась острая экзема.

Общие симптомы, связанные с желтой окраской языка, включают: неприятный запах изо рта, дополнительные белые пятна, пленка или покрытие на языке или слизистых оболочках, ухудшение вкусовых ощущений, боль в горле, чувство жжения, изменение текстуры сосочков языка, рефлюкс пищеварение, сухость во рту, лихорадка, появление наростов в виде волос на языке.