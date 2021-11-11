На ближайших парламентских выборах 5% барьер преодолели бы семь партий

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, то 5% проходной барьер могли бы преодолеть семь партий. Об этом говорится в результатах опроса Социологической группы "Рейтинг".

Рейтинг возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 17,3% среди голосующих и определившихся с выбором.

За партию "Европейская солидарность" готовы проголосовать 14% опрошенных граждан, за партию "Батькивщина" – 12,2%.

Партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" готовы поддержать 11,0% уже определившихся с выбором граждан.

Рейтинг других политических сил несколько ниже. Так, еще не созданную партию бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова поддерживают 6,8%, партию "Сила и честь" - 5,8%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,2%.

Уровень поддержки других партий находится на уровне:

партии Мураева "Наши" – 4,09%

Радикальной партии – 4,8%

ВО "Свобода" – 3,3%;

партии Шария – 3,2%;

партии Виталия Кличко УДАР – 3,1%;

партии "За майбутне" – 2,1%;

партии "Самопомощь" – 1,7%;

партии "Голос" - 1,4%;

партии "Наш край" - 1,1%.

ratinggroup.ua

Социологическое исследование провели 4-9 ноября 2021 среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше. Социологи опросили жителей всех областей, кроме территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего опросили 5000 респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,5. Сроки проведения: 4-9 ноября 2021 года.