Валютный рынок четверга: ход торгов

В четверг на межбанковском валютном рынке﻿ сделки проводятся по схеме ТОМ (с расчетами в пятницу) из-за выходного в США: сегодня там празднуют День Ветеранов, и все банки и биржи закрыты.

Активность покупателей и продавцов ниже обычного; это видно даже по объемам сделок. Так, к 13:00 объем сделок в торговой системе Bloomberg лишь слегка превысил 80 млн долларов. Попытка спекулянтов с утра сыграть на повышение не увенчалась успехом: среди покупателей нашлось мало желающих покупать по цене выше 26,14 гривен. Поэтому уже к 12 часам котировки опустились ниже 26,10 гривен – и только тогда покупатели стали проявлять большую заинтересованность.

Наличный курс доллара утром незначительно вырос: столичные обменные пункты продавали «американца» по 26,19-26,20 гривен, а в некоторых обменках даже появились позабытые таблички «Нет долларов». Впрочем, уже к обеду ситуация нормализовалась. Т.к. желающих покупать подорожавший доллар оказалось немного, операторы валютного рынка были вынуждены снизить ценник до 26,15-26,16 гривен.

Евро на FOREX продолжает падение после вчерашнего обвала, вызванного публикацией данных по инфляции в США, которая выросла до максимальных значений за последние 30 лет. Это привело к бурному росту американского доллара против других ведущих валют. Наличный евро в первой половине дня четверга подешевел на 10 копеек: утром его продавали по 30,07-30,10 гривен, а к концу обеденного перерыва цена опустилась до 29,97-29,98 гривен.

Российский рубль опять растет к доллару. С 71,40 рублей утром он укрепился на 40 копеек, до 71,00 рубля. Наличный рубль в Киеве, как и вчера, продают по 3,65-3,67 гривен за 10 рублей.

Вслед за евро упал в цене и польский злотый: сегодня в Киеве его можно купить по 6,50 гривен.