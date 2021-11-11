Валютный рынок четверга: итоги дня

В четверг торги на межбанковском﻿ валютном рынке прошли в условиях пониженной активности из-за работы по схеме ТОМ (с расчетами завтрашним числом).

Продажи по этой схеме были малоинтересны экспортерам, поэтому изначально покупателей валюты было примерно в 4 раза больше. Этим воспользовались спекулянты и попытались сыграть на повышение. Котировки пошли вверх и вскоре после начала торгов достигли 26,145 гривен на покупке и 26,195 гривен на продаже. Однако желающие покупать по таким ценам быстро закончились, и продавцы были вынуждены начать опускать ценники. Вторая половина торгов прошла в узком диапазоне 26,07-26,10 гривен. Национальный банк в сегодняшних торгах не участвовал.

Закрыли торги четверга на 0,25 копейки на покупке и на 2 копейки на продаже выше, чем в среду.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,07/26,17 (покупка/продажа).

Торги четверга открылись широко: спред на открытии составил 10 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 26,15 гривен прошла в 9:21. Как уже было сказано, изначально на рынке были почти только одни покупатели, поэтому уже в 9:40 котировки достигли дневных максимумов. Покупать по таким ценам большинство покупателей отказалось, приняв решение выждать. Спекулянты, надеявшиеся на легкую добычу, были вынуждены начать снижать цены. Уже к 10 утра ценники опустились до 26,12/26,15 гривен (покупка/продажа), к 11 утра – до 26,09/26,12 гривен, а около 12 часов дня – ушли ниже отметки 26,10. В диапазоне 26,07-26,10 гривен и прошла оставшаяся часть торговой сессии. И только после 15:30, когда на рынке остались только спекулянты, они начали опять завышать цены заявок на продажу. Но желающих купить осталось мало, и сильного впечатления это не произвело.

Котировки закрытия – 26,10/26,13 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня составил 106,3 млн долларов – в 10 раз меньше, чем вчера. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,1118 гривен.

Официальный курс доллара на 12 ноября установлен на отметке 26,1022 гривен за доллар, рост на 4,47 копейки.

Официальный курс евро на 12 ноября установлен на отметке 29,9144 гривен за евро, снижение на 20,42 копеек.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева утром продавали по 26,19-26,20 гривен, но уже к обеду «американец» подешевел до 26,15-26,16 гривен; такая же цена сохранилась и к вечеру.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:31 – 1,1466 доллара. Сегодня евро продолжил падение, начавшееся вчера после публикации данных об инфляции в США, которая выросла до максимального за последние 30 лет уровня, и уже к 11 утра опустился до отметки 1,1453 доллара. Пробиться ниже ему не удалось,несмотря на несколько сделанных попыток. Наличный евро в течение дня подешевел еще на 12 копеек - с 30,07-30,10 утром до 29,95-29,97 гривен вечером.

Российский рубль в первой половине дня укрепился с 71,40 до 71,00 рубля за доллар. Всю вторую половину дня он торгуется, зажатый в диапазоне 71,00-71,20 рубля за доллар. Цена наличного рубля в столице сегодня осталась прежней - 3,65-3,67 гривен за 10 рублей.