Валютный рынок четверга: итоги дня
В четверг торги на межбанковском валютном рынке прошли в условиях пониженной активности из-за работы по схеме ТОМ (с расчетами завтрашним числом).
Продажи по этой схеме были малоинтересны экспортерам, поэтому изначально покупателей валюты было примерно в 4 раза больше. Этим воспользовались спекулянты и попытались сыграть на повышение. Котировки пошли вверх и вскоре после начала торгов достигли 26,145 гривен на покупке и 26,195 гривен на продаже. Однако желающие покупать по таким ценам быстро закончились, и продавцы были вынуждены начать опускать ценники. Вторая половина торгов прошла в узком диапазоне 26,07-26,10 гривен. Национальный банк в сегодняшних торгах не участвовал.
Закрыли торги четверга на 0,25 копейки на покупке и на 2 копейки на продаже выше, чем в среду.
Ход торгов
Стартовые котировки – 26,07/26,17 (покупка/продажа).
Торги четверга открылись широко: спред на открытии составил 10 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 26,15 гривен прошла в 9:21. Как уже было сказано, изначально на рынке были почти только одни покупатели, поэтому уже в 9:40 котировки достигли дневных максимумов. Покупать по таким ценам большинство покупателей отказалось, приняв решение выждать. Спекулянты, надеявшиеся на легкую добычу, были вынуждены начать снижать цены. Уже к 10 утра ценники опустились до 26,12/26,15 гривен (покупка/продажа), к 11 утра – до 26,09/26,12 гривен, а около 12 часов дня – ушли ниже отметки 26,10. В диапазоне 26,07-26,10 гривен и прошла оставшаяся часть торговой сессии. И только после 15:30, когда на рынке остались только спекулянты, они начали опять завышать цены заявок на продажу. Но желающих купить осталось мало, и сильного впечатления это не произвело.
Котировки закрытия – 26,10/26,13 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня составил 106,3 млн долларов – в 10 раз меньше, чем вчера. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,1118 гривен.
- Официальный курс доллара на 12 ноября установлен на отметке 26,1022 гривен за доллар, рост на 4,47 копейки.
- Официальный курс евро на 12 ноября установлен на отметке 29,9144 гривен за евро, снижение на 20,42 копеек.
- Наличный доллар в оптовых обменниках Киева утром продавали по 26,19-26,20 гривен, но уже к обеду «американец» подешевел до 26,15-26,16 гривен; такая же цена сохранилась и к вечеру.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:31 – 1,1466 доллара. Сегодня евро продолжил падение, начавшееся вчера после публикации данных об инфляции в США, которая выросла до максимального за последние 30 лет уровня, и уже к 11 утра опустился до отметки 1,1453 доллара. Пробиться ниже ему не удалось,несмотря на несколько сделанных попыток. Наличный евро в течение дня подешевел еще на 12 копеек - с 30,07-30,10 утром до 29,95-29,97 гривен вечером.
Российский рубль в первой половине дня укрепился с 71,40 до 71,00 рубля за доллар. Всю вторую половину дня он торгуется, зажатый в диапазоне 71,00-71,20 рубля за доллар. Цена наличного рубля в столице сегодня осталась прежней - 3,65-3,67 гривен за 10 рублей.