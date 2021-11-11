Школы должны работать очно - Кабмин

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что учебные заведения должны перейти на очную форму преподавания после отстранения невакцинированных сотрудников. Аналогичную рекомендацию дает и ВОЗ, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"Правительство настаивает на том, что образование во всех учебных заведениях должно быть очным. С понедельника невакцинированные учителя и преподаватели отстранены, поэтому это позволяет считать, что 100% коллективов имеют вакцинацию" , - сказал премьер.

По его словам, правительство обратилось к главам местного самоуправления с просьбой приложить усилия, чтобы все учебные заведения перешли в очный режим работы.

Шмыгаль добавил, что даже Всемирная организация здравоохранения рекомендует (ВОЗ), чтобы школы работали очно.