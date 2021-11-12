Что ожидается на валютном рынке в пятницу

В четверг торговля на межбанковском валютном рынке﻿ проходила по схеме ТОМ (с расчетами в пятницу). Это обусловило пониженные обороты и слабую активность как продавцов, так и покупателей, которым не очень хотелось брать валюту на таких условиях.

Попытки спекулянтов сыграть на повышение и спровоцировать панику в этот день изначально были обречены на неудачу. А Национальный банк впервые за последние 10 дней решил взять паузу и отдохнуть после нервной среды. Сегодня работа на межбанке вернется в обычное русло. Поскольку до 19-го числа – крайнего срока уплаты налога на прибыль за третий квартал – еще остается время, предложение валюты от экспортеров будет сохраняться на высоком уровне, и не исключены очередные попытки проверить на прочность уровень 26 гривен. Как и в предыдущие дни, все будет зависеть от Национального банка и поставленных перед ним задач; в случае необходимости регулятор с легкостью остановит ненужное укрепление гривны.

Открытие торгов пятницы ожидается на уровне 26,08/26,15 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева в четверг колебалась в пределах 26,15-26,20 гривен: утром его продавали по 26,19-26,20 гривен, но уже к обеду «американец» подешевел до 26,15-26,16 гривен; такая же цена сохранилась и к вечеру. Сегодня утром продажа стартует с 26,15 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Если безналичный доллар начнет опять терять в цене, поползут вниз и ценники на наличный доллар.

Евро на рынке FOREX вчера продолжил падение и к вечеру опустился до отметки 1,1441 доллара. Утром пятницы он уже успел установить новый годовой минимум – 1,1434 доллара. Евро падает третий день подряд после публикации в среду 10 ноября статистических данных, свидетельствующих о росте инфляции в США до максимального значения за последние 30 лет. Наличный евро вчера в течение дня подешевел еще на 12 копеек - с 30,07-30,10 утром до 29,95-29,97 гривен вечером. Сегодня утром продажи стартуют с 29,90-29,95 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. В случае отсутствия сильного движения на мировых рынках евро будет копировать поведение наличного доллара и следовать за ним. Если же евро продолжит снижение в мире, то и наличный евро в течение дня подешевеет еще сильнее.

Российский рубль в четверг сначала укрепился до 71Ю,00 рублей за доллар, а к концу дня упал до 71,80 рублей на фоне общего укрепления доллара в мире. Утром четверга он торгуется в диапазоне 71,60-71,75 рублей за доллар. Цена наличного рубля в столице вчера осталась прежней - 3,65-3,67 гривен за 10 рублей. Сегодня возможно появление предложений по 3,63-3,64 гривны за 10 рублей, но большинство обменных пунктов будет продавать рубль по вчерашней цене.