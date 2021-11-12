В Германии предлагают обязать привитых сдавать COVID-тесты

Глава Министерства здравоохранения ФРГ Йенс Шпан выступает за введение так называемого правила 2G plus - в Германии это расшифровывается как "выздоровевший или привитый плюс тест", сообщает Интерфакс-Украина.

"Прививки и теста уже недостаточно" , - заявил Шпан журналистам в Берлине в пятницу.

По его словам, если правило 2G plus будет введено для посещения общественных мероприятий, то тогда для похода в кинотеатр нужен будет сертификат вакцинации и справка о негативном тесте на коронавирус.