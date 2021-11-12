Алина Гросу выпустила общую песню со своим возлюбленным

"Живая" премьера музыкальной композиции состоится на ближайшем концерте исполнительницы, который запланирован на 23 ноября, сообщает Корреспондент.

Популярная украинская певица Алина Гросу вместе со своим избранником - актером Романом Полянским спели песню Чувства на касcетах. Ролик появился на его YouTube-канале исполнительницы

"Какой бы эта песня ни была на первый взгляд, она не о расставании, а о разлуке! Мы поем о том, что тяжело быть вдали от любимого человека даже несколько минут, я не говорю уже о нескольких дней. Нужно, как можно чаще проводить вместе время" , - отметила Алина.

Полянский, комменитируя трек, посоветовал любить близких.