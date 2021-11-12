Валютный рынок пятницы: ход торгов

В пятницу на межбанковском валютном рынке﻿ котировки безналичного доллара резко пошли вверх. После обеденного перерыва ценник на покупку безналичного доллара поднялся до 26,20 гривен, а ценник на продажу взлетел до 26,25 гривен.

По информации портала «Курс Украины», сегодня в районе обеда с покупками валюты вышли представители т.н. «зеленой» энергетики, которым накануне выплатили задолженность за произведенную электроэнергию. Их заявки на покупку и готовность брать по более высоким ценам всколыхнули рынок, уже отвыкший от того, что доллар может расти, а не только падать в цене.

Наличный курс доллара мгновенно отреагировал на происходящее на межбанке ростом. Утром столичные обменные пункты продавали «американца» по 26,15-26,20 гривен, а уже к концу обеденного перерыва ценники на продажу поднялись до 26,22, а местами – и до 26,25 гривен. При этом, как сообщают операторы валютного рынка, спрос на доллар вырос настолько, что они готовы покупать крупные партии по 26,19-26,20 гривен.

Евро на FOREX падает третий день подряд после публикации данных по инфляции в США, которая выросла до максимальных значений за последние 30 лет. Сегодня он достиг отметки 1,1434 доллара. Ниже пробиться пока не удалось: в этом районе евро столкнулся с сильным спросом и отскочил на 10-12 пунктов вверх. Цена наличного евро за полдня два раза успела изменить направление тренда: утром евровалюту продавали по 29,98-30,00 гривен, к началу обеденного перерыва он подешевел до 29,89-29,90 гривен, а уже после обеда опять пошел в рост вслед за растущим наличным долларом.

Что сегодня дешевеет - и в Украине, и в мире – так это наличный рубль. Выдвинутые против России обвинения в стягивании войск к границе с Украиной и отправке стратегических бомбардировщиков в Беларусь, на границу с Евросоюзом подкосили российскую валюту. К обеду рубль упал до 72,50 рублей за доллар. В Киеве рубль подешевел на 2 копейки по сравнению со вчерашним днем – с 3,65-3,67 до 3,63-3,65 гривен за 10 рублей.