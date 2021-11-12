Канцлер Австрии обещает ввести локдаун для непривитых граждан

Канцлер Австрии Александр Шалленберг пообещал ввести повсеместный локдаун для граждан, не получивших прививки от коронавируса. Об этом, со ссылкой на австрийский телеканал Orf, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы планируем в воскресенье дать "зеленый свет" этой мере" , - сказал Шалленберг в пятницу в Инсбруке.

Перед этим на выходных пройдет онлайн-конференция с главами австрийских федеральных земель, а в воскресенье - заседание главного комитета Национального совета.