Уже более года биржи фиксируют резкий рост притока новых инвесторов, желающих заработать на криптовалюте. И каждый из них стремится отыскать стратегию, которая поможет получить максимальный эффект от вложений.

В биржевом мире различают 3 основных вида инвестиций по сроку: краткосрочные, средне- и долгосрочные. Сегодня мы познакомимся с последним вариантом, узнаем о его преимуществах и недостатках и дадим несколько советов тем, кто планирует стать долгосрочным инвестором.

Что такое долгосрочные инвестиции?

Согласно внутреннему опросу пользователей биржи Binance, 55% клиентов этой площадки рассматривают криптовалюты в качестве долгосрочной инвестиции. Что же это такое?

Как ясно из названия, долгосрочные — значит на длительный срок. Такой вид инвестирования подразумевает отдачу не сразу, а по прошествии длительного периода. Как правило, не ранее чем через год. На традиционных рынках в долгосрок покупают акции проверенных временем компаний и лидеров рынка, способных долго приносить стабильную, но чаще всего небольшую прибыль. Зато риски таких инвестиций значительно ниже, чем у более высокодоходных инструментов.

Специфика криптовалютной отрасли такова, что рынок подвержен сильной волатильности: на нем часто наблюдаются глубокие просадки или, наоборот, рост стоимости активов. При высокочастотной торговле или дейтрейдинге инвестор вынужден совершать большое количество сделок в течение дня, зарабатывая по 0,1-0,5% на каждой из них. Часто ради максимального количества сделок используются специальные программы-боты, которые автоматизируют процесс создания и закрытия ордеров. Однако всего одна ошибка в алгоритме бота способна обнулить баланс трейдера за пару минут.

Долгосрочные инвестиции рассчитаны на покупку и удержание актива в течение длительного времени. Такого инвестора не интересуют ежедневные колебания стоимости на 2-5%, его не пугает обвал рынка и долгое восстановление на протяжении 2-3 лет. Он умеет дожидаться того момента, когда актив снова пойдет в рост и принесет ему сразу 2-х, 3-х или 10-ти кратное увеличение первоначальных вложений.

При этом очень важно выбрать правильные монеты для покупки, чтобы их стоимость не упала до нуля через пару месяцев после покупки. В долгосрок приобретаются топовые криптовалюты, которые пользуются наибольшим спросом и имеют высокую вероятность роста. Или же малоизвестные коины, которые выглядят перспективно с точки зрения инвестора и способны через какое-то время значительно вырасти в цене.

В любом случае решение нельзя принимать наобум. Только вдумчивый анализ конкретного проекта поможет не потерять вложения. Для этого изучается идея проекта, его команда, оцениваются будущие перспективы. Также необходимо понимать вероятные направления развития отрасли в целом и ее отдельных секторов. Для этого требуется изучать большое количество источников информации, новостные ленты мировых изданий, политический климат. Пример одного из популярных источников – сайт iSpace.news . На портале всегда публикуются самые свежие новости из мира финансов, криптовалют и технологий.

Преимущества и недостатки долгосрочного инвестирования

К положительной стороне инвестиций на долгосрочную перспективу можно отнести:

достаточное время на подбор и анализ содержимого своего портфеля инвестиций;

популярная криптовалюта со временем растет в цене за счет увеличения количества пользователей при ограниченной эмиссии;

нет необходимости ежедневно следить за изменением стоимости активов;

увеличение прибыли за счет отсутствия комиссионных сборов и минимального количества операций по купле-продаже;

долгосрочный инвестор обеспечивает себе спокойный и здоровый сон.

Ну, куда уж без недостатков. К ним относят:

невозможность вывести фиат из инвестиций в любой момент из-за риска потерять всю прибыль;

ненулевая вероятность краха любой криптовалюты;

необходимость тщательно подбирать момент входа в рынок, когда цена на монету минимальна;

проведение глубокого анализа рынка ради поиска наиболее перспективных монет для долгосрочного инвестирования;

«заморозка» своих средств на несколько лет.

Однако преимущества вложения в криптовалюты на длительный срок перевешивают их недостатки. Да и выгоду этого варианта подтверждает тот факт, что самые успешные инвесторы нашего времени считают залогом своего процветания именно долгосрочные инвестиции. Они способны годами набирать позицию в каком-нибудь активе, чтобы после его роста за год-два продать его, получив кратную прибыль. Уоррен Баффет по этому поводу сказал так:

«Покупайте такие акции, хранить которые вам будет комфортно не менее 10 лет».

Если бы кто-нибудь применил этот совет к биткоину, и приобрел монеты на $100 в 2011 году, сегодня он мог бы выручить от их продажи почти $700 000. Пожалуй, десять лет ожиданий стоят такой впечатляющей прибыли.