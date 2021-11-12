Украинца оштрафовали на 17 тысяч за то, что ходил по улице без документов

В Сумской области суд обязал украинца заплатить 17 тыс. грн штрафа за нарушение карантина – он находился на улице без подтверждающих личность документов. Еще 454 грн он должен уплатить в качестве судебного сбора, сообщает Обозреватель.

По информации юридической компании "Дорожный адвокат", к мужчине на улице подошли полицейские и попросили предъявить документы. Их у него не оказалось, поэтому правоохранители выписали протокол и направили его в суд.

Судья же указал, что согласно постановлению Кабмина, до 31 декабря 2021 года на всей территории Украины действуют карантинные ограничения. Согласно им, находиться на улице без документов, удостоверяющих личность, запрещается.

Поэтому мужчину признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) – нарушение правил карантина людей. В качестве наказания его обязали заплатить 17 тыс. грн штрафа и еще 454 грн в качестве судебного сбора.