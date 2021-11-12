Украинские ТЭЦ переводят на газ из-за нехватки угля

С переводом нескольких энергоблоков ТЭЦ на газ и запуском дополнительного блока АЭС планируется сэкономить 500 тысяч тонн угля в месяц, сообщает Деловая столица.

На газ переходят Киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, Харьковская ТЭЦ-5 общей мощностью 600 МВт, что позволит сэкономить около 150 тысяч тонн угля в месяц.

Еще 350 тысяч тонн угля планируют сэкономить с помощью запуска раньше срока первого энергоблока Южно-Украинской АЭС.

"Такими действиями мы даем возможность генерирующим компаниям пополнить запасы угля на складах" , — отметил первый замминистра Юрий Власенко.

На данный момент в энергосистеме работает 12 атомных энергоблоков общей мощностью около 11 тыс. МВт.

Согласно данным Минэнерго, в январе–октябре 2021 года в Украине добыто 24,126 млн тонн угля, что на 6% превышает плановый показатель. Из них 4,754 млн тонн угля было добыто на госпредприятиях — это на 964,3 тыс. тонн меньше плана.

Напомним, 11 ноября премьер-министр Денис Шмигаль в эфире ток-шоу "Право на власть" заявил, что в Украине достаточно запасов угля.