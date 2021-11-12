Бизнесмен, которого Безос отправлял в космос, погиб в авиакатастрофе

Глен де Вриз, бизнесмен, который в октябре летал в космос на корабле New Shepard компании миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin, разбился в авиакатастрофе, сообщает Лента.Ру.

Самолет потерпел крушение в округе Сассекс, штат Нью-Джерси, США. Отмечается, что 49-летний де Вриз, вице-президент компании Dassault Systèmes, был пилотом-любителем. Погиб также второй пассажир самолета, 54-летний Томас Фишер. Американское Федеральное управление гражданской авиации расследует происшествие.

"Мы были опустошены, узнав о внезапной кончине Глена де Вриза. Он принес столько жизни и энергии всей команде. Его страсть к авиации, его благотворительная деятельность и его преданность своему делу еще долго будут вызывать уважение и восхищение" , — говорится в заявлении компании Blue Origin в Twitter.

We are devastated to hear of the sudden passing of Glen de Vries. He brought so much life and energy to the entire Blue Origin team and to his fellow crewmates. His passion for aviation, his charitable work, and his dedication to his craft will long be revered and admired. pic.twitter.com/1hwnjntTVs — Blue Origin (@blueorigin) November 12, 2021

Представитель Dassault Systèmes выразил соболезнования семье погибшего. Он подчеркнул, что его неутомимая энергия, сочувствие и новаторский дух оставили свой отпечаток на всех, кто его знал.

Второй пилотируемый полет корпорации Джеффа Безоса с туристами на борту состоялся 13 октября и продлился около 11 минут. Вместе с Гленом де Вризом на борт поднялись 90-летний канадский актер Уильям Шетнер, известный по роли капитана Кирка в оригинальном телесериале «Звездный путь», вице-президент Blue Origin Одри Пауэрс и экс-инженер НАСА Крис Бошуизен. Корабль New Shepard управлялся с Земли.