В Германии вернули бесплатные тесты на COVID-19

Власти ФРГ возвратят бесплатные тесты на коронавирус, заявил глава немецкого Минздрава Йенс Шпан, сообщает Зеркало недели.

«В данной ситуации мы должны быстро проводить значительно больше тестов, для этого решено, что мы вновь вводим бесплатные тесты для граждан, профинансируем общенациональную систему тестовых центров. Постановление, которое сделает это возможным, я подпишу сегодня, оно будет действовать с завтрашнего дня» , — передают местные СМИ, ссылаясь на заявление Шпана.

Накануне в Германии резко возросло количество новых заболевших. Если 10 ноября в стране выявили 39 676 случаев COVID-19, то 11 ноября заболели 50 196 жителей, что стало рекордом в стране. По данным на 12 ноября, инфекцию обнаружили у 48 640 человек. Всего за время пандемии COVID-19 выявили у почти 5 млн жителей ФРГ.

Предыдущее бесплатное тестирование на COVID-19 в Германии действовало с августа прошлого года. Оно было отменено 11 октября 2021 года.