Темпы вакцинации в Украине достигли 300 тысяч прививок в сутки

За минувшие сутки, 12 ноября, в Украине сделали 299 854 прививок от коронавируса. Темпы приближаются к рекордным, которые фиксировались в конце октября, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.

Сообщается, что вчера были вакцинированы 299 854 человека. Одну дозу получили 135 727, полностью иммунизированы - 164 127.

С начала вакцинальной кампании в Украине привили 12 121 804 человека, из них получили одну дозу - 12 121 802, полностью иммунизированы и получили две дозы - 8 586 461. В общей сложности сделали 20 708 263 прививки.

Согласно статистике, 91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированы.