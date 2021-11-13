Прогноз курса валют на неделю

На уходящей неделе Национальный банк провел серию интервенций по покупке валюты и пополнил золотовалютные резервы на рекордную за неделю сумму. Активное вмешательство регулятора дало свои плоды: доллар перестал падать, а к концу недели даже вырос по отношению к гривне.

Торги на межбанке﻿ открылись в понедельник 8 ноября на отметке 26,09/26,15 гривен (соответственно, «бид»/«оффер»). С понедельника по среду безналичный доллар ежедневно обновлял годовые минимумы; так, в среду 10 ноября доллар опустился до 26,048 гривен на покупке. В этот же день с крупной продажей на рынок вышла государственная компания «Укрэнерго». Практически всю сумму избыточного предложения – 755,6 млн долларов – пришлось выкупить Национальному банку. Только его активные действия не позволили доллару упасть ниже отметки 26 гривен.

В пятницу 12 октября на рынок с покупкой валюты вышли компании т.н. «зеленой энергетики», которым накануне «Укрэнерго» выплатила задолженность за произведенную электроэнергию. Спрос настолько превысил предложение, что котировки резко пошли вверх, достигнув к концу торгов 26,25 гривен на покупке и 26,27 гривен на продаже.

Закрыли неделю на отметке 26,25/26,27 гривен – на 15 копеек на покупке и на 16 копеек на продаже выше, чем неделей ранее. Национальный банк за неделю пополнил свои золотовалютные резервы на 858,3 млн долларов, не продав за это время ни цента.

Наличный курс доллара на уходящей неделе снижался с понедельника по среду, а в пятницу резко пошел вверх, отреагировав на рост безналичного доллара на межбанке. Утром понедельника 8 ноября в оптовых обменниках Киева доллар продавали по 26,17-26,18 гривен. Днем среды 10 ноября столичные опты были готовы отдавать доллар по 26,14-26,15 гривен, а местами – даже по 26,13 гривен. Но уже в пятницу 12 ноября ценники пошли вверх, и к вечеру крупные суммы доллара продавали по 26,27-26,30 гривен.

Евро на международном валютном рынке FOREX на уходящей неделе упал на 176 пунктов – с 1,1607 до 1,1431 доллара, установив новый годовой минимум. Главной причиной столь сильного падения стало резкое укрепление американского доллара против всех остальных ведущих мировых валют после публикации данных об инфляции в США, которая достигла максимального значения за последние 30 лет. Закрыли неделю на уровне 1,1441 – всего на 10 пунктов выше годового минимума и на 125 пунктов ниже, чем неделей ранее. Наличный евро в Украине на уходящей неделе сначала подешевел на 30 копеек, а потом за полдня вернул половину потерь. Утром понедельника 8 ноября евро продавали по 30,18-30,20 гривен. К обеду пятницы 12 ноября его цена опустилась до 29,88-29,90 гривен, отреагировав на резкое падение на FOREX, но уже к вечеру вновь вернулась выше 30 гривен вслед за ростом цены на наличный доллар.

Российский рубль с понедельника по среду укреплялся по отношению к доллару и к обеду среды 10 ноября достиг отметки 70,60 рублей за доллар. В среду рубль перешел от роста к падению и к пятнице упал до 73,20 рублей за доллар на фоне усиления геополитической напряженности и возобновления падения мировых цен на нефть. Закрыли неделю на отметке 72,875 рубля за доллар – на 1,65 рубля хуже, чем неделей ранее. Наличный рубль в столице в течение недели продавали по 3,63-3,67 гривны за 10 рублей.

Что же ожидает доллар, евро и рубль на следующей неделе?

В следующую пятницу истекает срок уплаты налогов за третий квартал, главный из которых - налог на прибыль. Компании-экспортеры заранее начали продажи валюты, чтобы обеспечить себя гривной для проведения бюджетных платежей. Процесс продолжится и на следующей неделе: продажи будут идти вплоть до пятницы, поэтому предложения валюты на межбанковском валютном рынке должно быть достаточно. В то же время возможно продолжение покупок валюты компаниями «зеленой энергетики». Есть шанс, что спрос и предложение уравновесят друг друга, и колебания курса безналичного доллара не будут существенными. Наличный доллар на следующей неделе будет торговаться в диапазоне 26,15-26,50 гривен.

Курс евро в Украине будет ориентироваться на мировой валютный рынок FOREX и изменения курса доллара к гривне. На следующей неделе евро может продолжить падение к доллару США, поэтому диапазон колебаний евро смещаем вниз: 1,1300-1,1620 доллара за евро. В Украине наличный евро будут продавать по цене от 29,70 до 30,40 гривен за один евро.

Российский рубль на следующей неделе будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация вокруг Беларуси, резко ухудшившей отношения с соседними странами из-за потока мигрантов из стран Азии. В случае усиления геополитической напряженности рубль продолжит падение. Коридор на следующую неделю расширяем до 71-74 рублей за доллар. В Украине наличный рубль будут продавать в пределах диапазона 3,60-3,75 гривен за 10 российских рублей.