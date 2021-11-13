Путин об угрозах Лукашенко перекрыть газ: "Поговорю с ним"

Президент России Владимир Путин ничего не слышал об угрозах лидера белорусского режима Александра Лукашенко перекрыть транзит газа в Евросоюз. Но поговорит с ним об этом, сообщает Деловая столица.

Об этом Путин заявил в интервью в эфире телеканала "Россия 24.

"Я, честно говоря, об этом впервые слышу. Потому что я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул" , — сказал Путин.

По его словам, Лукашенко, в принципе, может остановить транзит, и это будет нарушением контрактных обязательств.

Напомним, Александр Лукашенко пригрозил Евросоюзу перекрыть поставки газа транснациональным магистральным экспортным газопроводом Ямал-Европа в случае введения санкций против него.

В Европейском Союзе в ответ на угрозу Лукашенко заявили, что ЕС не позволит запугать себя.