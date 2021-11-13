На Донбассе боевики с беспилотника атаковали украинские позиции

Пророссийские боевики на Донбассе с беспилотника атаковали украинские позиции. Инцидент произошел в районе Чермалыка, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.

Сообщается, что с утра на Донбассе зафиксировали два нарушения режима прекращения огня.

В частности, в направлении Троицкого противник совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

А в районе населенного пункта Чермалык был задействован беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-17. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате этих действий нет.