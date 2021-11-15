Средства от евробондов Укрэнерго заблокированы в Ощадбанке

Средства от евробондов НЭК "Укрэнерго" в размере 19,3 млрд грн, которые ГП "Гарантированный покупатель" направило на расчеты с производителями электроэнергии из возобновляемых источников, пока остаются в государственном Ощадбанке, заявил глава ГП Константин Петриковец, сообщает Интерфакс-Украина.

"К сожалению, эти средства зависли в банке. Платежи до последнего времени не подтверждены. Выходит, государственный банк не дает нашему предприятию выполнить свои обязательства так, как это предусмотрено законом, перед инвесторами в возобновляемую энергетику, – заявил Петриковец в вечернем эфире телеканала "Украина" в субботу.

Как сообщалось, накануне Петриковец заявил об увольнении его на заседании Кабинета министров в субботу, 13 ноября, за то, что он отказался направить средства от "зеленых" еврооблигаций, перечисленные предприятию НЭК "Укрэнерго", не по назначению, а направил именно на расчеты ВИЭ-генерацией.

О блокировании в Ощадбанке средств, привлеченных НЭК "Укрэнерго" через облигации, в своем Telegram-канале в субботу сообщил народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность").

"ГарПок" получил от "Укрэнерго" 19,3 млрд грн от выпущенных еврооблигаций на сумму 21,7 млрд грн. Долг перед ВИЭ-генерацией за 2020 год составляет чуть менее 15 млрд грн, окончательная сумма долга за 2021 год пока не ясна, но уровень расчетов "ГарПока" колеблется ежемесячно от 45% до 93%.

Представители профильных ассоциаций в комментариях интернет-портала Энергореформа отмечали, что ожидают расчеты "ГарПока" в ближайшее время, и отмечали, что нецелевое использование средств от выпуска "зеленых" еврооблигаций, грозит дальнейшему сотрудничеству Украины с международными партнерами.