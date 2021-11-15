Валютный рынок понедельника: ход торгов

В понедельник рост котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ продолжился.

Активность покупателей, которых на старте торгов было в 3 раза больше, чем продавцов, вызвала быстрый рост ценников, которые достигли 26,365 гривен на покупке и 26,39 гривен на продаже. Части экспортеров такие цены показались привлекательными, и она начали гасить спрос, в результате к обеду торговля стабилизировалась в диапазоне 26,34-26,37 гривен.

Наличный курс доллара оперативно отреагировал на происходящее на межбанке ростом. Утром столичные обменные пункты продавали «американца» по 26,30 гривен, а уже к 13 часам дня – по 26,38-26,40 гривен. Как сообщают операторы валютного рынка, спрос на наличный доллар довольно высокий. «Сработал отложенный спрос» , - сообщили порталу «Курс Украины» представители одной из крупных сетей обменных пунктов столицы.

Евро на FOREX сегодня прекратил падение и торгуется в диапазоне 1,1435-1,1462 доллара, не оставляя попыток развить восходящую коррекцию. Доллар в мире перестал расти, однако евро сегодня снижается по отношению к другим ведущим мировым валютам – фунту, швейцарскому франку, японской йене. Наличный евро в первой половине дня подорожал на 5 копеек, с 30,10 до 30,15 гривен, исключительно на фоне общего ослабления гривны.

Российский рубль перешел в контрнаступление на американский доллар и сегодня до 12 часов дня вырос с 72,70 до 72,00 рублей за доллар. Однако к моменту написания статьи уже потерял большую часть достигнутого и опустился до 72,47 рублей за доллар. А вот в столице рубль подорожал на 2 копейки: если утром его продавали по 3,63-3,65 гривны за 10 рублей, то после обеда – по 3,65-3,67 гривны.

На пару копеек подорожал и польский злотый. Сегодня его продают по 6,54-6,55 гривен.