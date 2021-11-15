В декабре украинцам начнут выдавать "права" с новыми отметками

В удостоверениях водителя появится отметка об автоматической коробке передач, сообщает 24 Канал.

Первой начнут использовать отметку о сдаче экзаменов на автомобили с автоматической коробкой передач. Впоследствии в удостоверениях водителя появятся и другие отметки.